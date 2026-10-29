AC Milan : Gonçalo Ramos se fait détruire en Italie

« Je voulais quitter le PSG, mais en janvier, c’est toujours plus compliqué de partir. Ce n’était pas la meilleure option, même si je le souhaitais. Maintenant, je comprends mieux. J’en étais déjà à un stade où je ne voulais plus qu’une chose : partir. Le club a tout de suite refusé, car pour que je parte, il fallait qu’ils trouvent un remplaçant. Mais Luís Campos m’a assuré qu’il me laisserait partir cet été ». Les propos de Gonçalo Ramos dans un entretien accordé aux médias portugais ont beaucoup fait parler, au Portugal comme à Paris.

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Il faut dire qu’en trois saisons du côté de la capitale, il a surtout dû se contenter d’un rôle de supersub, n’ayant jamais réussi à se faire une place de titulaire. Ce qui n’a pas empêché l’AC Milan de poser plus de 70 millions d’euros sur la table pour s’attacher ses services cet été. Un pari très fort du club lombard, et qui n’est pas encore payant pour l’instant.

Le « fantôme de San Siro »

Effectivement, alors que les Rouge-et-Noir pointent à la cinquième place de la Serie A, déjà sept points derrière le leader et ennemi intériste, l’attaquant lusitanien peine à convaincre. Il a inscrit 3 buts en 11 rencontres toutes compétitions confondues, et est encore pointé du doigt par la presse transalpine ce jeudi. « Les excuses et les justifications commencent à ne plus tenir. Son travail au service de ses coéquipiers n’est plus une excuse acceptable pour considérer sa contribution comme suffisante. Il ne répond pas aux attentes, et ce depuis le début de l’été », écrit par exemple La Repubblica, qui lui attribue un 4/10 pour sa prestation d’hier soir.

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« Zéro tir et aucune passe décisive : Ramos est isolé et déçoit à nouveau. Pour Milan, c’est un problème », titre La Gazzetta dello Sport, qui rhabille clairement l’attaquant pour l’hiver, soulignant tout de même qu’il n’est pas aidé par son équipe : « à ce stade, il passe les parties à s’engager dans des duels rustiques et des rounds de lutte gréco-romaine contre les défenseurs adverses. Il le fait parce que c’est peut-être la seule façon de prouver qu’il est vivant, qu’il est quelqu’un qui se bat et qu’il aimerait le faire. Il aimerait tellement faire autre chose mais il ne peut pas. Ça échoue. Gonçalo Ramos reste prisonnier de lui-même et d’un Milan qui ne progresse pas d’une virgule pour l’aider ». De son côté, Il Messagero qualifie même Ramos de « fantôme de San Siro ». Sympa…