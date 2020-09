Naples : Arkadiusz Milik change d'avis

Arkadiusz Milik (26 ans) fait volte-face. Annoncé dans un premier temps partant pour la Juventus puis pour l'AS Roma, le buteur international polonais est toujours à Naples. Et selon les informations de Sky Sport Italia, il a annoncé aux Partenopei qu'il souhaitait finalement rester au San Paolo.

L'idée de l'attaquant et ses représentants est claire : aller au bout de son contrat et être libre de signer ailleurs dès le mois de janvier 2021. Une position qui lui promet un temps de jeu en berne. Naples a en effet déjà accueilli Victor Osimhen et Andrea Petagna cet été dans son secteur de jeu.