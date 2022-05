PL : les nommés pour le titre de meilleur entraîneur de l'année dévoilés

La Premier League vient d'annoncer ce vendredi sa liste des cinq meilleurs managers de la saison, nommés pour le titre de meilleur entraîneur de l'année en Angleterre. Parmi eux, on retrouve évidemment les entraîneurs des deux formations qui se battent toujours pour le titre : Pep Guardiola (Esp/Manchester City) et Jürgen Klopp (All/Liverpool).

La suite après cette publicité

On retrouve également Thomas Frank (Dan/Brentford), qui a réussi à maintenir les Bees dans l'Élite seulement une saison après leur montée en PL. Mais aussi Eddie Howe (Ang/Newcastle United), qui a sorti les Magpies de la zone rouge. Dernier nommé : le Français Patrick Vieira (Crystal Palace), qui pointe actuellement à la 11e place du Championnat d'Angleterre avec Crystal Palace. Les internautes auront jusqu'au 16 mai prochain pour élire le lauréat.

🐝 Thomas Frank - @BrentfordFC 🐝

🔵 Pep Guardiola - @ManCity 🔵

⚫️ Eddie Howe - @NUFC ⚪️

🔴 Jurgen Klopp - @LFC 🔴

🦅 Patrick Vieira - @CPFC 🦅



It's time for you to pick your @BarclaysFooty Manager of the Season 👔



🏆 #PLAwards | https://t.co/RFCqppOmSY 📩 pic.twitter.com/XUzxIuGq4J