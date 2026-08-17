PSG : Luis Enrique donne ses candidats pour le titre

En conférence de presse, après le Trophée des Champions perdu, Luis Enrique n’a pas hésité à placer le RC Lens parmi les équipes capables de jouer les premiers rôles cette saison. Interrogé sur la candidature des Sang et Or au titre de champion de France, l’entraîneur du PSG a rappelé la qualité du parcours réalisé par le club artésien la saison dernière et s’attend donc à un adversaire particulièrement difficile à manœuvrer.

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« Si on pense à ce qu’ils ont fait la saison dernière, ce sera un adversaire difficile. Monaco, OM, Lyon, Lille et toutes les équipes qui sont là. C’est un championnat difficile, avec des équipes qui progressent. Il faut être performant pour gagner ce championnat », a ainsi souligné le technicien espagnol, qui estime que la course au titre sera particulièrement disputée.