Liverpool : Mohamed Salah a déjà 3 portes de sortie

Une page va se tourner à Liverpool. Après neuf années de bons et loyaux services, Mohamed Salah va quitter le club de la Mersey. Nul doute que les pensionnaires d’Anfield sauront lui rendre un bel hommage. Pour le Pharaon, l’émotion sera palpable. Elle l’était déjà hier dans le texte qu’il a publié pour annoncer la fin de sa belle histoire d’amour avec l’écurie anglaise. « Bonjour tout le monde. Malheureusement, ce jour est venu. C’est la première partie de ma tournée d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je voudrais commencer par dire que je n’ai jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces supporters feraient autant partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club, c’est une histoire, un état d’esprit. Je n’arrive pas à trouver les mots.»

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L’international égyptien en a profité pour remercier celles et ceux qui ont croisé sa route et ont rendu son séjour au LFC merveilleux. Les amoureux des Reds ont donc encore quelques matches et quelques mois pour profiter une dernière fois de Mo Salah. Ensuite, il faudra passer à autre chose. Pour l’ancien joueur de Chelsea, il faudra aussi se pencher sur la suite de sa carrière. À 33 ans, il a encore le talent et des qualités à apporter à de nombreux clubs. Hier soir, son agent Ramy Abbas a évoqué ce sujet sur son compte X. «Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d’autre ne le sait.» Si Salah n’a pas encore tranché concernant la suite, il a néanmoins déjà des options sur la table.

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Un avenir qui fait déjà parler

C’est ce qu’assure le Daily Mail, qui annonce que des clubs du monde entier seraient intéressés pour le recruter. L’Arabie saoudite et la Major League Soccer sont des destinations envisageables, d’autant qu’il y a eu des approches récentes. La publication anglaise ajoute que des rivaux de Liverpool peuvent aussi entrer dans la danse pour l’enrôler. The Athletic a aussi consacré un large dossier concernant le futur de Mohamed Salah. Ainsi, le média britannique explique que la Saudi Pro League est une réelle option. D’autant qu’Al-Ittihad a déjà tenté de le faire venir en 2023.

Si cette opération a échoué, les liens entre l’écurie saoudienne et le clan Salah existent d’ores et déjà. Al-Hilal est aussi une option selon The Athletic, tout comme la MLS. Le Liverpool Echo confirme et ajoute qu’un retour en Italie, où il a évolué à la Fiorentina et à l’AS Roma, pourrait le tenter. Bref, Mohamed Salah a déjà des options sur la table. Nul doute que d’autres portes devraient s’ouvrir dans les prochains mois après son annonce. Libre et sur le marché, le Pharaon aura certainement l’embarras du choix. L’Arabie saoudite, la MLS ou encore l’Europe sont déjà des solutions. La balle est dans le camp de Salah, qui saura très bien quoi en faire.