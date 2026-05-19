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La vidéo d’Arsenal pour célébrer son titre de champion d’Angleterre

Par Maxime Barbaud
Les joueurs d'Arsenal face à l'Atlético @Maxppp

Après 22 ans d’attente, Arsenal a retrouvé la couronne de champion d’Angleterre. Le match nul de Manchester City sur la pelouse de Bournemouth (1-1) a suffi aux Gunners pour laisser exploser leur joie et savourer ce 14e titre.

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Le club a aussitôt publié une vidéo réunissant Arsène Wenger, entraîneur de l’équipe en 2004 lors du dernier titre, mais aussi les moments forts de cette saison qui restera à jamais comme unique dans l’histoire des Gunners.

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