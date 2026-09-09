Real Madrid-Inter : Josep Martinez se fait tailler en pièces

Ce qui est certain, au lendemain de la défaite frustrante de l’Inter sur le terrain du Real Madrid (1-2), c’est que les tifosi nerazzurri ne se rappelleront pas forcément en premier des multiples arrêts décisifs de Josep Martinez face à Kylian Mbappé et Jude Bellingham (45e +3, 49e, 57e, 66e). En revanche, il est pratiquement acquis que tout le monde va se rappeler de sa boulette face à Federico Valverde. Alors que l’Inter dominait largement les Merengues, le club italien a été plombé par l’erreur de Curtis Jones (14e) et celle de son gardien espagnol (23e). À l’issue du match, le coach lombard, Christian Chivu, a préféré retenir le contenu positif de son gardien.

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« Mais pourquoi faut-il parler de Martinez ? Ce qui m’intéresse, c’est la réaction : Pepo a réagi de manière exceptionnelle, il a réalisé des arrêts décisifs. Ce qui m’intéresse, c’est la réaction, la fierté, la personnalité. C’est ça qui m’intéresse. C’est tout à fait juste de souligner la réaction de Martinez. Après son erreur, il a livré une excellente performance. Et je retiens sa réaction et sa personnalité », a-t-il déclaré au micro de Sky Italie. Sauf que les médias transalpins n’ont pas vraiment fait preuve de la même empathie que l’ancien défenseur roumain. Successeur de Yann Sommer dans les cages intéristes, l’Espagnol de 28 ans a pris très cher en Italie. Dans ses colonnes, la Gazzetta dello Sport titre sur les « cadeaux de l’Inter », avant de se pencher plus particulièrement sur le « désastre Martinez », qui est même décrit comme le « problème numéro 1 » par le journal au papier rose qui lui a donné la plus mauvaise note du match.

Un statut de numéro 1 remis en cause

« Une soirée insensée. Tout le monde peut commettre une grosse bourde, et les erreurs sont même plus fréquentes que d’habitude dans ce théâtre qui fait trembler même les géants, mais le soupçon que chaque supporter de l’Inter nourrissait au fond de lui depuis l’été a refait surface hier : à long terme, le gardien pourrait poser problème cette saison. Josep, 28 ans, surnommé Pepo, est originaire de la Communauté valencienne, a été formé à la Masia de Barcelone et n’attend que le jour où De la Fuente pourra s’intéresser à lui : c’est aussi pour cette raison que jouer ici, au Bernabéu, était spécial pour lui, mais le rendez-vous de sa vie s’est transformé en cauchemar. Après cette erreur, le choc autour de lui était si grand qu’aucun coéquipier n’est venu le réconforter. »

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Même son de cloche chez Sport Mediaset. « L’erreur qui a conduit au 2-0 de Valverde est impardonnable : une tentative de dribble maladroite, à la limite du ridicule. Tous les doutes qui avaient été exprimés à son sujet reviennent désormais comme des nuages très sombres. Deux excellents arrêts ne suffisent pas à effacer cette faute. » De son côté, Il Corriere dello Sport parle aussi de « désastre Martinez », et se demande toujours comment l’Espagnol a pu tenter ce geste. « Martinez, mais qu’est-ce que tu fais ? Une erreur impardonnable offre le 2-0 au Real Madrid ». L’ancien du Barça va avoir du pain sur la planche pour redorer son blason et justifier son nouveau statut de gardien numéro 1.