Real Madrid : José Mourinho lance la guerre des mots avec le FC Barcelone

C’est demain soir que le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvent pour un nouveau Clásico (21h). Malgré les six points qui les séparent en Liga, l’écart entre les deux meilleurs ennemis paraît peut-être un peu moins grand sur le terrain qu’il y a encore une semaine. Depuis une dizaine de jours, la Casa Blanca montre des signes d’amélioration, notamment avec Federico Valverde placé à droite de la défense. Le Real sort de trois succès de suite face à la Roma (4-3), au Séville FC (4-1) et contre le RB Leipzig (4-1) quand le Barça vient de connaître sa première défaite de la saison au Parc des Princes face au PSG (4-2). C’est en substance le message qu’a voulu faire passer José Mourinho face à la presse ce matin. Selon lui, on voit sans doute le Barça un peu trop beau quand sa propre équipe est surcritiquée.

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«Certains pensaient il y a une semaine que nous allions nous faire écraser, entame-t-il face à la presse ce samedi matin. Le fait que l’on dise du bien de Barcelone ne me touche pas. Honnêtement, il y a des moments où ils méritent des éloges car ils font de très bonnes choses. Dans notre cas… on nous considère comme une équipe aboutie, ce qui est très difficile dans le football, mais nous n’en sommes qu’à nos débuts. Nous travaillons depuis trois mois, avec une pré-saison où les joueurs arrivaient deux par deux chaque semaine, puis la trêve… Nous sommes loin d’être au point, prolonge le Portugais. Nous ne sommes qu’aux prémices. Nous sommes encore dans une phase d’apprentissage. Nous apprenons à nous connaître, à analyser notre jeu, à définir les axes de progression, et les joueurs apprennent à connaître l’entraîneur…»

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Mourinho se dresse en rempart de son vestiaire

Mourinho estime que l’analyse des deux équipes ne peut pas se faire sur un même plan. «Comparer une équipe dans cet état à une autre qui joue ensemble depuis plus longtemps ne me semble pas juste.» D’après lui, le Real est en phase ascendante et mérite les louanges qui lui sont faites depuis quelques jours. «On a l’impression que le Real Madrid fonctionne comme ça… Mais je n’en demande pas plus. Je félicite mes joueurs quand ils jouent bien et je critique l’entraîneur quand on ne joue pas bien. C’est le cas de quasiment tous les entraîneurs du monde. C’est notre vie. Le Clásico, il y en a au moins deux par saison. Peu importe l’entraîneur, ce qui compte, c’est l’importance mondiale du Clásico. Il y a d’autres matchs importants dans le monde, mais il y a le Clásico, le monde s’arrête.»

Le Special One a le cuir tanné. A 63 ans, il en a vu d’autres et fait un parfait paratonnerre pour son équipe et son vestiaire. «Nous sommes en pleine forme, nous jouons bien, nous marquons des buts… mais le Clásico, peu importe ce que vous avez fait avant, ça n’a aucune influence. C’est vraiment différent.» Il sait de quoi il parle, lui qui a déjà dirigé le Real pendant 3 ans entre 2010 et 2013, et vécu des Clásico surchauffés. Et si c’était lui finalement qui avait le plus l’expérience de ce genre de grands rendez-vous ? Un titre ne se gagne pas toujours lors de ces duels mais c’est à coup sur un marqueur pour la suite d’une saison. Il en sait quelque chose.