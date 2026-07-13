Sénégal : le message enigmatique d’Idrissa Gana Gueye

Du côté du Sénégal, la crise est totale après la Coupe du Monde 2026. Rescapés d’une phase de poules décevante, les Lions de La Téranga pensaient inverser la tendance en seizième de finale contre la Belgique en menant 2-0 à la 86e minute. Cependant, les Diables Rouges ont renversé la situation pour s’imposer 3-2 après prolongations.

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Cadre de l’équipe, Idrissa Gana Gueye (36 ans) s’est fendu d’un message sur son compte instagram qui semble destiné au staff de Pape Thiaw : «alhamdoulillah, en toutes circonstances. Fiers de vous, les gars ! Mais maintenant, parlons-en. Depuis la fin du match, je n’arrive ni à trouver les mots ni à comprendre ce qui s’est passé. J’ai tout de même ma petite idée… Et vous ? On dirait bien que ça va se terminer ainsi… Laissez-moi un peu de temps.»