Le joli premier but de Paul Pogba avec Monaco

Après une suspension pour dopage, Paul Pogba (33 ans, 3 apparitions cette saison) a rebondi du côté de l’AS Monaco. Malheureusement, le Français n’a pas (encore) pu retrouver son meilleur niveau, lui qui a accumulé les pépins physiques. Mais le milieu de terrain français, qui rêvait de participer à la Coupe du Monde 2026, ne lâche pas l’affaire et continue de travailler pour revenir sur le devant de la scène.

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Ce jeudi, il a d’ailleurs marqué son premier but sous les couleurs de l’écurie princière. Opposé à Brentford lors d’un match amical, Pogba a ouvert le score d’une frappe ultra puissante du pied droit qui a fait trembler les filets et lever les foules. Mais cela n’a pas été suffisant puisque Monaco s’est incliné sur le score de 2 à 1. On retiendra tout de même le joli but de la Pioche, qui a joué 25 minutes et qui espère en mettre d’autres d’ici à la fin de la saison. Monaco n’attend que ça !