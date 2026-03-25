EdF : Kylian Mbappé accompagnera Didier Deschamps face à la presse

Didier Deschamps et Kylian Mbappé seront présents en conférence de presse ce mercredi (20h30, heure française) à la veille d’affronter le Brésil en match amical aux États-Unis (jeudi, 21h). Ce rendez-vous médiatique aura sa petite importance en raison de l’actualité du capitaine des Bleus.

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Il prendra la parole pour la première fois depuis les révélations sur les défaillances de la cellule médicale du Real Madrid, laquelle aurait ausculté son mauvais genou lorsque’il était en proie à des douleurs. Une erreur dont il se serait bien passé à en croire les révélations de la presse espagnole.