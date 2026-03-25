Menu Rechercher
Commenter 2
Matchs Amicaux

EdF : Kylian Mbappé accompagnera Didier Deschamps face à la presse

Par Maxime Barbaud
France - Allemagne @Maxppp
Brésil France

Didier Deschamps et Kylian Mbappé seront présents en conférence de presse ce mercredi (20h30, heure française) à la veille d’affronter le Brésil en match amical aux États-Unis (jeudi, 21h). Ce rendez-vous médiatique aura sa petite importance en raison de l’actualité du capitaine des Bleus.

La suite après cette publicité

Il prendra la parole pour la première fois depuis les révélations sur les défaillances de la cellule médicale du Real Madrid, laquelle aurait ausculté son mauvais genou lorsque’il était en proie à des douleurs. Une erreur dont il se serait bien passé à en croire les révélations de la presse espagnole.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France
Kylian Mbappé
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier