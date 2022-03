OM-Nice : six mois de prison ferme pour le spectateur-buteur du Vélodrome

La suite après cette publicité

L'OM a battu Nice dimanche 2-1, prenant seul la 2e place de Ligue 1, trois points devant sa victime de la soirée, descendue au 4e rang. La fête était belle au Vélodrome, malgré les critiques du Gym contre l'arbitrage. Il y a également l'incident du spectateur. Ce dernier a réussi à pénétrer sur la pelouse et même à envoyer le ballon dans la cage niçoise provoquant l'hilarité du public. Dégagé par une dizaine de stadiers, il a été présenté à la justice, qui l'a sanctionné.

Selon l'AFP, elle a condamné ce supporter de 21 ans à trois mois de prison pour s'être rendu sur le terrain, et à la révocation partielle à hauteur de trois mois d'une précédente condamnation à six mois de prison avec sursis, prononcée en novembre 2021. Une peine de 3 ans d'interdiction de stade est également appliquée. L'avocat de ce jeune Turc souhaite convertir cette condamnation de six mois ferme sous forme de travail d'intérêt général ou de jours-amende auprès d'un juge d'application des peines.