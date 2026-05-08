Les révélations de Luis Enrique sur son enfance

Pour de nombreux observateurs, Luis Enrique fait partie des meilleurs entraîneurs du football actuel. Et récemment, il est difficile de dire le contraire. Le coach et ancien joueur, passé par des clubs historiques comme le Real Madrid et le FC Barcelone, vient de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. En 2023, il avait pris en main le club de la capitale pour se lancer un nouveau projet ambitieux. Et si cette force de caractère est autant visible à Paris, c’est aussi parce que le technicien s’attache à ses valeurs personnelles et son parcours.

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Dès ses débuts, il avait des priorités et semblait généreux. « La première chose que j’ai faite n’a pas été de m’acheter des vêtements ou une moto. La première chose que j’ai faite a été de donner l’argent à ma mère et à mon père » a indiqué l’ancien footballeur à AS. Puis, le natif de Gijon a poursuivi sur le sujet. « Mes parents étaient et sont toujours le plus grand exemple que j’ai de ce que signifie se battre, travailler et se sacrifier pour une famille. Ce geste était ma façon de leur rendre, ne serait-ce qu’un peu, tout ce qu’ils ont fait pour moi depuis que je suis enfant ». Le 30 mai prochain, Enrique voudra écrire l’histoire, une seconde fois.