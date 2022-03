BL : le Bayer 04 surpris à domicile par Cologne

Suite de la 26e journée de Bundesliga en ce dimanche après-midi : dans son antre de la BayArena, le Bayer 04 recevait Cologne pour tenter de conforter sa dernière marche du podium. Les Boucs pouvaient revenir à deux points du premier européen au classement, Leipzig, en cas de victoire. Néanmoins, les visiteurs n'étaient pas en réussite en dehors de ses bases (3 déplacements sans victoire) face à une équipe de Leverkusen invaincue à domicile toutes compétitions confondues (7 victoires, 2 nuls).

La suite après cette publicité

Néanmoins, Gerardo Seoane était maudit durant la première demi-heure de jeu: en effet, le Pillendreher perdait Frimpong (13e) puis Wirtz (28e) sur blessure, deux titulaires indiscutables du technicien suisse. Cologne tentait de faire le jeu en seconde période avant de laisser le ballon aux locaux, ce qui les arrangeait pour être dangereux en transition. Un choix payant puisque le FC Köln ouvrait le score sur un contre conclu par Schindler (67e) au second poteau. Malgré les nombreuses occasions de Demirbay (74e) l'entrant Azmoun (79e), le Bayer est surpris par les coéquipiers d'Anthony Modeste (0-1), qui s'approchent de l'Europe au classement. Leverkusen reste à 6 points du Borussia Dortmund et n'est plus qu'à un point de ses poursuivants Fribourg et Hoffenheim.