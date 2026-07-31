Le PSG tombe d’accord avec l’ailier de l’Ajax Amsterdam Mika Godts !

Le Paris Saint-Germain poursuit son mercato XXL. Alors que l’arrivée de Maghnes Akliouche est bouclée pour 50 millions d’euros, le club de la capitale poursuit son mercato et souhaite s’offrir un nouvel ailier. Le nom de Yan Diomandé a longtemps été évoqué, mais l’Ivoirien va finalement s’engager du côté du Real Madrid.

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Il fallait alors trouver une nouvelle recrue et le club de la capitale poursuivait ses recherches et avait jeté son dévolu sur l’ailier de l’Ajax Mika Godts, un ailier prometteur auteur de 17 buts et 15 passes décisives sur 44 matchs joués, toutes compétitions confondues. Les dirigeants parisiens ont déjà approché l’Ajax Amsterdam et des négociations entre les deux clubs sont actuellement en cours pour tenter de trouver un accord autour du transfert du Belge de 21 ans, d’après les informations de Fabrizio Romano.

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Le joueur d’accord avec le PSG

En parallèle, le PSG a déjà pris les devants avec le joueur. Et d’après les dernières informations, Luis Campos s’est entretenu avec Mika Godts et ces échanges se sont révélés très positifs. Séduit par le projet présenté par le conseiller sportif parisien, l’ailier belge souhaite désormais rejoindre le club de la capitale.

Ce qui représente un atout de taille dans les discussions. Si l’Ajax espérait conserver son jeune talent, le club néerlandais est désormais pleinement informé de la volonté du PSG de le recruter. Les négociations se poursuivent entre les deux formations et un accord est en cours de discussion. Paris pourrait ainsi rapidement s’offrir un nouveau renfort offensif prometteur, dans l’attente de la situation de Bradley Barcola, ciblé par plusieurs cadors de Premier League.