Real Madrid-Valence : les compositions officielles

Pour la 20ème journée de Liga, le Real Madrid reçoit Valence à 21 heures à Santiago Bernabéu (à suivre en direct sur notre live commenté). Le leader du championnat espagnol doit se reprendre après avoir commencé l'année 2022 par une défaite contre Getafe (1-0). Dans le derby de Madrid, les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont jamais su trouver la faille. Face à Valence, qui reste aussi sur une défaite lors du réveillon du Nouvel An, Karim Benzema et les siens ont l'occasion de conforter leur avance sur Séville. Victoire presque obligatoire pour les Valencians s'ils veulent rester au contact des places européennes. Avant leur défaite contre l'Espanyol, les joueurs de José Bordalàs restaient sur neuf matchs sans défaite.

Pour les compositions, Carlo Ancelotti fait du classique, le milieu Casemiro-Kroos-Modric est reconduit, Karim Benzema sera accompagné par Marco Asensio et Vinicius Junior qui fait son retour après deux matchs d'absence à cause du Covid-19. De son côté, Valence devra faire sans son capitaine Carlos Soler, blessé à l'adducteur gauche. C'est donc Hugo Guillamon qui a été choisi pour accompagner Daniel Wass au milieu de terrain. Mouctar Diakhaby est bien présent en défense centrale, Gonçalo Guedes et Maxi Gomez forment le duo d'attaque.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

Valence : Cillessen - Piccini, Alderete, Diakhaby, Gaya - Musah, Guillamon, Wass, Hélder Costa - Maxi Gomez, Guedes.