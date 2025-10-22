Galatasaray - Bodo/Glimt : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite de la 3e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre Galatasaray et Bodo/Glimt. À domicile, les Turcs s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans les cages derrière Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakci et Ismail Jakobs. Le milieu de terrain est assuré par Mario Lemina et Lucas Torreira alors que Yunus Akgün et Leroy Sané officient sur les ailes. Devant, Victor Osimhen est soutenu par Barış Yilmaz.

De leur côté, les Norvégiens s’organisent dans un 4-3-3 avec Nikita Haikin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Haitam Aleesami et Fredrik Bjørkan. Håkon Evjen, Patrick Berg et Sondre Fet composent l’entrejeu. En pointe, Kasper Høgh est soutenu par Sondre Auklend et Jens Petter Hauge.

Les compositions

Galatasaray : Çakır - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Lemina - Sané, Yilmaz, Akgün - Osimhen

Bodo/Glimt : Haikin - Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan - Evjen, Berg, Fet - Auklend, Høgh, Hauge

