Angleterre : Thomas Tuchel botte encore en touche sur Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold n’a toujours pas retrouvé sa place avec l’Angleterre, et son absence face à l’Espagne (2-3) a relancé le débat autour des choix de Thomas Tuchel. Le latéral du Real Madrid n’a plus joué avec les Three Lions depuis 477 jours selon le Daily Mail, tandis que le sélectionneur lui a encore préféré Jarell Quansah au poste d’arrière droit. Interrogé sur l’absence de l’ancien joueur de Liverpool, Tuchel a notamment mis en avant les qualités défensives de Quansah et les exigences du match : « il y avait aussi beaucoup de défense à faire. Des duels individuels. Marc Guehi suivait au milieu de terrain, ce qui nous a obligés à jouer à trois derrière. Nous avions besoin de la vitesse et des qualités de Jarell, notamment pour jouer en défense centrale. Jarell a été excellent. »

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Le choix interpelle d’autant plus que l’Angleterre, menée 3-2 en fin de rencontre, aurait pu profiter des qualités de relance et de centre d’Alexander-Arnold pour tenter de revenir au score. Face aux interrogations sur les situations dans lesquelles il pourrait être utilisé, Tuchel est resté très direct : « il nous reste trois matchs. Je dois choisir onze joueurs et cinq remplaçants. Rien d’autre. » Une situation qui maintient donc le débat autour de la place d’Alexander-Arnold dans les plans du sélectionneur anglais…