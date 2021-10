PSG : le soulagement de Marquinhos

La suite après cette publicité

Le capitaine du PSG Marquinhos a eu chaud. Il ne peut pas nier que le club de la capitale a beaucoup souffert face au RB Leipzig. Mené au score, il s'en est remis au talent de Mbappé et Messi pour revenir au score. Pour le défenseur brésilien, c'était donc un véritable soulagement.

« Paris gagne, c'est le plus important. Il faut souffrir, il n'y a pas de cadeau dans le foot. On savait qu'il n'y aurait pas de matchs faciles. Il faut qu'on arrive à s'en sortir, savoir gagner ainsi. L'essentiel, c'est la victoire, de gagner en confiance et de l'expérience », a-t-il lancé au micro de RMC Sport.

