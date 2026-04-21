Strasbourg : l’explication musclée d’Emanuel Emegha avec les supporters

Après le match de Strasbourg contre Rennes ce week-end, Emmanuel Emegha s’est retrouvé au cœur d’une polémique avec une partie des supporters du Racing. Plusieurs fans lui ont reproché un manque de respect envers l’institution du club et une communication jugée maladroite, créant une tension palpable entre le capitaine alsacien et l’attaquant depuis quelques mois.

La suite après cette publicité

La raison ? Une photo avec le maillot de Chelsea pour officialiser son arrivée dans le club londonien l’été prochain, à la grande exaspération des supporters strasbourgeois. «Pourquoi tu t’affiches avec le maillot d’un autre club ?», lui a demandé un supporter. «Parce que c’est mon futur club. Tu sais quand j’ai signé avec Chelsea ? Un an avant déjà. Quand je marque, je fais le boulot. J’ai marqué combien de buts ?», a rétorqué le Néerlandais. «Mais ce n’est pas une bonne comm’», a ajouté un autre supporter, présent sur les lieux.