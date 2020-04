AS Rome : les vérités amères de Francesco Totti sur son départ

Il y a trois ans, Francesco Totti prenait sa retraite sportive à l'issue de sa 24e saison professionnelle sous le maillot de l'AS Rome. La fin d'une histoire d'amour qui a provoqué une grande vague d'émotion chez les supporters. Celui qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club romain (786 matches) mais également son meilleur buteur (306 buts) voue un amour considérable à son club formateur. Cependant, il garde un souvenir amer de la manière dont s'est terminée son aventure avec la Louve.

Il s'est exprimé à ce sujet dans un live Instagram avec Luca Toni, qu'il a côtoyé avec la sélection italienne. « Ils (les dirigeants) m'ont dit que je n'étais plus nécessaire. Je ne voulais pas arrêter, j’allais bien physiquement même si je ne pouvais pas jouer tous les matches. J'aurais pu aider les jeunes, aider les camarades, l’entraîneur. Puis, dans les moments difficiles, j'aurais même pu jouer vingt minutes. L’important aurait été de faire partie du groupe. Je me suis senti mal parce que j’ai tout donné à Rome, je me serais coupé la jambe », a-t-il regretté. Comme il l'a ajouté, Totti préférait donc raccrocher les crampons plutôt que de signer avec un autre club. Une fidélité à saluer.