Menu Rechercher
Commenter 14
Série A

Santos : Neymar accusé d’avoir insulté deux jeunes coéquipiers

Par Kevin Massampu
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp
Santos 2-2 Chapecoense

Dans la nuit de samedi à dimanche, Neymar a sauvé Santos face à Chapecoense (2-2) en Série A. Pour son premier match après son retour de Coupe du Monde, le Brésilien de 34 ans s’est offert un doublé, dont un penalty dans les dernières minutes du temps réglementaire pour l’égalisation. Alors que son équipe menait à la mi-temps, son attitude a, semble-t-il, posé problème à la pause. D’après GeGlobo, l’ancien joueur du PSG s’en est pris à plusieurs jeunes coéquipiers, dont Gabriel Bontempo et João Ananias. En interne, Santos estime que cette altercation a pesé sur la prestation de l’équipe en seconde période et que les relations entre le numéro 10 et le reste du vestiaire sont extrêmement mauvaises.

La suite après cette publicité

Toujours selon le média brésilien, Neymar a notamment insulté Gabriel Bontempo de « merde » et a indiqué que ce dernier « jouerait en seconde division contre Chapecoense la saison prochaine ». Si l’entourage du meilleur buteur de la Seleçao n’a « rien à déclarer », Bontempo et Ananias ont confirmé qu’une discussion générale avait bien eu lieu à la mi-temps, en niant toutefois les insultes rapportées. La direction de Santos va mener une enquête pour faire la lumière sur cet incident.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Série A
Santos
Neymar
Gabriel Bontempo
João Ananias

En savoir plus sur

Série A Série A (Brésil)
Santos Logo Santos
Neymar Neymar
Gabriel Bontempo Gabriel Bontempo
João Ananias João Ananias
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier