Santos : Neymar accusé d’avoir insulté deux jeunes coéquipiers

Dans la nuit de samedi à dimanche, Neymar a sauvé Santos face à Chapecoense (2-2) en Série A. Pour son premier match après son retour de Coupe du Monde, le Brésilien de 34 ans s’est offert un doublé, dont un penalty dans les dernières minutes du temps réglementaire pour l’égalisation. Alors que son équipe menait à la mi-temps, son attitude a, semble-t-il, posé problème à la pause. D’après GeGlobo, l’ancien joueur du PSG s’en est pris à plusieurs jeunes coéquipiers, dont Gabriel Bontempo et João Ananias. En interne, Santos estime que cette altercation a pesé sur la prestation de l’équipe en seconde période et que les relations entre le numéro 10 et le reste du vestiaire sont extrêmement mauvaises.

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Toujours selon le média brésilien, Neymar a notamment insulté Gabriel Bontempo de « merde » et a indiqué que ce dernier « jouerait en seconde division contre Chapecoense la saison prochaine ». Si l’entourage du meilleur buteur de la Seleçao n’a « rien à déclarer », Bontempo et Ananias ont confirmé qu’une discussion générale avait bien eu lieu à la mi-temps, en niant toutefois les insultes rapportées. La direction de Santos va mener une enquête pour faire la lumière sur cet incident.