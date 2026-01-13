Coupe de France : tirage difficile pour l’OM en cas de qualification, l’OL et Lens s’en sortent bien
Si le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Coupe de France, la concurrence s’annonce rude entre les 16 équipes restantes. Alors que les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 ont assumé leur statut, nous allons avoir droit à de sacrées affiches.
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Avec l’élimination hier du tenant du titre, le Paris Saint-Germain contre le Paris FC (1-0), le tableau s’annonce bien plus indécis. Avec neuf équipes de Ligue 1 (10 si l’Olympique de Marseille bat Bayeux ce soir) et six équipes de Ligue 2 qui se sont qualifiées, la lutte s’annonce particulièrement serrée pour la suite de la compétition.
Ainsi, le RC Lens, l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco, l’OGC Nice, le Paris FC, le Stade Rennais, le Racing Club de Strasbourg, Toulouse et Lorient représenteront l’élite en attendant possiblement l’Olympique de Marseille. Du côté de la Ligue 2, Amiens, Laval, Le Mans, Troyes et Montpellier sont encore en lice tout comme le Stade de Reims, finaliste sortant.
L’OL et Lens épargnés, pas l’OM, Rennes et Monaco
Les huitièmes de finales qui se dérouleront entre le 3 et le 5 février nous offriront un sacré programme. L’Olympique de Marseille qui joue ce soir contre Bayeux affrontera ainsi en cas de qualification le Stade Rennais au prochain tour. L’autre choc 100% Ligue 1 mettra aux prises Strasbourg et l’AS Monaco. Il y aura également une affiche entre deux équipes de l’élite avec le Paris FC tombeur du PSG qui se déplacera sur la pelouse de Lorient.
Prétendant à la victoire et actuel leader de Ligue 1, le RC Lens se déplacera du côté de Troyes tandis que l’Olympique Lyonnais recevra Laval. Deux affiches assez abordables pour les deux équipes de haut de tableau. Nice de son côté défiera Montpellier tandis que Toulouse affrontera Amiens. Enfin, on aura le droit à un choc 100% Ligue 2 entre le Stade de Reims et Le Mans FC.
Les huitièmes de finale :
- Toulouse FC (Ligue 1) - Amiens SC (Ligue 2)
- Stade de Reims (Ligue 2) - Le Mans FC (Ligue 2)
- Olympique Lyonnais (Ligue 1) - Laval (Ligue 2)
- FC Lorient (Ligue 1) - Paris FC (Ligue 1)
- RC Strasbourg (Ligue 1) - AS Monaco (Ligue 1)
- OGC Nice (Ligue 1) - Montpellier HSC (Ligue 2)
- Bayeux (Régional 1) ou Olympique de Marseille (Ligue 1) - Stade Rennais (Ligue 1)
- ES Troyes AC (Ligue 2) - RC Lens (Ligue 1)
