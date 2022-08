AS Monaco : les premiers mots de Mohamed Camara

Après avoir vendu Aurélien Tchouameni au Real Madrid pour 100 millions d'euros bonus compris, l'AS Monaco a pallié son départ avec la signature du milieu de terrain Mohamed Camara, en provenance du Red Bull Salzbourg, qui a reçu un joli chèque de 15 M€. L'international malien aux 15 sélections (3 buts) s'est d'ailleurs exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs et ne cache pas sa joie et sa détermination pour la saison à venir.

« Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme l’AS Monaco. Après ma formation au Mali, j’ai eu l’opportunité de vivre de très belles saisons au sein du Red Bull Salzbourg, où je me suis aguerri et où j’ai pu vivre une magnifique première expérience en Europe. Désormais, je suis pleinement concentré dans cette nouvelle étape de ma carrière et j’ai hâte, avec l’ensemble de mes nouveau coéquipiers, de relever les nombreux défis qui vont rythmer notre saison », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le communiqué.