Manchester United est en passe de doubler City pour Cristiano Ronaldo !

Ce mercato estival devient totalement fou. Et Manchester United pourrait bien ne pas avoir dit son dernier mot sur le marché. Et pourtant, les Reds Devils ont déjà réalisé des opérations d'envergure avec les signatures de Jadon Sancho et Raphaël Varane. Mais parfois, le cœur a ses raisons que la raison ignore... C'est sûrement ce qui a incité la famille Glazer propriétaire de United, à se manifester pour accueillir Cristiano Ronaldo avant le 31 août.

L'international portugais ne portera en effet plus le maillot de la Juventus. Une information confirmée en conférence de presse ce vendredi par le coach de la Vieille Dame Massimiliano Allegri. Ces dernières heures, l'agent de CR7 Jorge Mendes avait initié les négociations avec Manchester City pour un potentiel transfert de son client. Une perspective qui faisait saliver toutes les parties, mais le champion d'Angleterre se montrerait plutôt réticent à l'idée de verser une indemnité de transfert à la Juve.

Manchester United prêt à griller City pour Ronaldo

Conscients que ce point d'achoppement freine les tractations, les propriétaires de United voudraient tout simplement faire capoter le deal entre City et Ronaldo ! Selon les informations du Manchester Evening News, les Glazer seraient convaincus que rapatrier la star portugaise à Old Trafford pourrait les aider dans leur opération reconquête des fans. Il faut dire que les divergences d'opinions entre les deux parties se sont multipliées depuis le projet avorté de Super League. L'occasion demeure trop belle pour l'actionnaire majoritaire des Red Devils, qui réaliseraient un véritable coup de force en finalisant l'opération CR7.

Et il semblerait que la somme exigée par la Juventus (entre 25 et 30 millions d'euros) ne constitue pas un problème pour Manchester United. Preuve que ce dossier prend de l'ampleur, Mendes se serait rapproché de la direction de United pour prendre la température. En retour, les hautes sphères mancuniennes lui auraient transmis un contrat de trois ans pour son client révèle Sky Sports. Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait quitté Manchester United en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. En six saisons passées sous la tunique des Red Devils, l'attaquant portugais a raflé trois Premier League, une Ligue des champions, un Mondial des Clubs, une Cup et une Carabao Cup. La flamme entre les deux parties pourrait donc être ravivée. Ironie du sort, Manchester City a subitement décidé de se retirer des négociations en précisant que le profil de CR7 ne conviendrait pas aux préceptes de jeu prônés par Guardiola. Les planètes s'alignent pour un retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford...