Bayer Leverkusen : des cadors européens prêts à miser gros sur le titi parisien Moussa Diaby

Il fait partie, comme de nombreux joueurs avant lui, de ces joueurs qui ont quitté le cocon parisien pour tenter une aventure sous de nouveaux horizons. Et un peu plus d'un an après son départ de la capitale française, on peut dire que le pari fait par Moussa Diaby est gagnant. En Bundesliga, destination prisée par les jeunes français ces derniers temps, l'ailier de 21 ans brille.

Auteur de 2 buts et d'une passe décisive en 8 rencontres toutes compétitions confondues, il fait mal aux rivaux du Bayer sur son flanc gauche. De quoi confirmer après sa bonne saison 2019/2020, où il était parfois plus cantonné à un rôle de joker offensif. Les différents départs, de Kai Havertz notamment, lui ont permis de gagner de l'importance dans le secteur offensif. Forcément, ça ne passe pas inaperçu...

Manchester City et Manchester United sont sur le coup

Comme l'explique Sport Bild, de grosses écuries européennes étaient venues aux nouvelles... et vont revenir frapper à la porte de Simon Rolfes, le directeur sportif du club de Bundesliga. Il est tout simplement sur la shopping-list des deux clubs de Manchester, entre autres. Pep Guardiola le suivrait ainsi depuis longtemps, alors que les Red Devils avaient déjà tenté une approche l'été dernier, étant prêts à mettre 50 millions d'euros sur la table. Mais, après avoir perdu Volland et Havertz, le Bayer n'était pas vendeur. Les deux formations de Premier League pourraient rapidement revenir à la charge.

De son côté, Leverkusen travaille déjà sur un nouveau contrat pour le Français, lié au club jusqu'en 2024. La direction souhaite notamment lui offrir un nouveau salaire, alors que le joueur formé au Paris Saint-Germain touche un peu moins de 3 millions d’euros par an actuellement. « Il est clair que nous voulons le garder sur le long terme », confie le directeur général Rudi Völler. Reste à savoir quels plans a le principal concerné pour son avenir !