Real Madrid : le groupe convoqué pour le Clasico

Dans le cadre de la 11e journée de Liga, le FC Barcelone accueille le Real Madrid pour un choc au sommet, ce samedi à 16h15. Leader du championnat, le club madrilène compte bien venir à bout de son rival barcelonais pour marquer les esprits et s’envoler, légèrement, en tête du classement. Pour cette rencontre, les Merengues viennent d’ailleurs de communiquer le groupe convoqué par Carlo Ancelotti.

La suite après cette publicité

Parmi les 20 joueurs présents, on retrouve notamment les internationaux français Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Ferland Mendy. Jude Bellingham est également dans cette liste. Tout comme Joselu et Vinicius Junior. En revanche, Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Güler et Dani Ceballos manquent à l’appel.