La victoire de l’Olympique de Marseille face au Levski Sofia (1-0), jeudi soir en Ligue Europa, a été éclipsée par de violents affrontements survenus dans les tribunes du stade Vélodrome. Présent en tribune Jean-Bouin avec son père, Pierre, un supporter marseillais de 22 ans, a raconté à RMC Sport le déchaînement de violence auquel il a assisté. «Les supporters bulgares filent vers le parcage en assénant des coups à n’importe qui. En dix secondes, on a vu ces 200 personnes se vêtir en mettant leur écharpe sur leur nez, leur capuche sur la tête. (…) Ils frappaient tout ce qu’ils voyaient», témoigne-t-il. Le jeune homme raconte également avoir vu un cameraman recevoir un violent coup à la tête et décrit une scène de panique, qui l’a contraint à se réfugier dans un espace loge avec son père. «Je l’ai vu sauter derrière un siège, j’ai vu un regard de peur sur son visage, ça m’a glacé», confie-t-il.

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Un autre supporter marseillais, prénommé Julien, dénonce lui aussi des scènes «déplorables pour l’image du sport». «Ces gens-là se permettent d’insulter, de cracher sur des gens, de faire peur à des familles. Ça fait des années que ça existe et ça continuera à exister. On tend vers le pire», regrette-t-il au micro de RMC. Les deux témoignages interviennent alors que le parquet de Marseille a ouvert deux enquêtes distinctes : l’une pour violences volontaires aggravées à l’initiative de supporters marseillais, l’autre pour incitation à la haine après les provocations et saluts nazis attribués à des supporters bulgares. Le bilan fait état d’une douzaine de blessés côté bulgare, dont six hospitalisés. L’UEFA a également ouvert une enquête disciplinaire, faisant planer la menace de lourdes sanctions sur le club phocéen.