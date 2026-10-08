L’indemnité ridicule que va toucher Manchester United pour JJ Gabriel

JJ Gabriel vient seulement de fêter ses 16 ans mais son nom fait déjà l’actualité. Non content de son temps à Manchester United, le jeune prodige veut quitter son club où il n’a jamais signé de contrat professionnel. Il a demandé à partir malgré la grande estime de Michael Carrick à son égard. Le technicien l’a même convoqué l’été dernier pour la préparation au sein de l’équipe première. Passé l’état de stupéfaction, la direction mancunienne tente de reprendre le dossier en main en lui proposant un contrat professionnel.

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Le mal est fait et il est fort peu probable que le milieu offensif n’accepte pas cette proposition. En parallèle, son entourage est déjà en contact avec les plus grands clubs du monde comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore le PSG. Problème, Gabriel et ses représentants réclament 1 M€ de salaire à l’année, un chiffre jamais vu pour un joueur aussi jeune. En cas de transfert, les Red Devils seraient ici aussi perdants puisqu’un chèque d’environ 350 000 livres (413 000 €) suffirait selon The Guardian, qui s’en réfère aux textes de la FIFA concernant les indemnités versées aux joueurs des centres de formation.