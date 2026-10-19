L’OL lance un avertissement à la concurrence en Ligue 1 !

L’Olympique Lyonnais peut se prendre à rêver. Vainqueur de Nice (2-1) dimanche soir au Groupama Stadium, malgré une fin de rencontre disputée à dix contre onze après l’expulsion de Keito Nakamura, le club rhodanien s’est emparé de la première place de Ligue 1 à la différence de buts. Un symbole fort pour une équipe qui a rapidement digéré sa désillusion en barrages de Ligue des Champions face à Fenerbahçe et qui enchaîne les résultats positifs. Désormais, l’OL ne se contente plus de bien figurer et assume son ambition de s’installer durablement parmi les équipes qui comptent cette saison. «Si nous sommes premiers, ce n’est pas pour rien, c’est qu’on le mérite et que nous sommes capables d’embêter toutes les équipes du championnat», a affirmé Boudache, convaincu du potentiel lyonnais. Une confiance qui se nourrit autant des résultats que de la solidarité affichée par le groupe.

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Car l’une des grandes forces de cette équipe réside dans sa profondeur d’effectif à la différence de l’année dernière. Après avoir battu Crystal Palace (3-2) jeudi en Ligue Europa, Paulo Fonseca a procédé à huit changements dans son onze de départ contre Nice. Un turn-over important qui n’a pas empêché les Lyonnais de décrocher une troisième victoire cette saison après une large rotation, preuve que les remplaçants sont capables de répondre présents. Moussa Niakhaté a parfaitement résumé cette dynamique : «ce qui est révélateur, surtout, c’est que vous avez vu 11 joueurs le jeudi, et 11 autres ce soir. Dans les deux cas, on a gagné. Donc on est un groupe de 25-26 joueurs, où tout le monde peut débuter, le coach l’a démontré.» Un luxe précieux pour un club engagé sur plusieurs fronts, qui peut désormais compter sur une véritable concurrence interne sans perdre en efficacité.

Leader en Ligue 1 pour la première fois depuis 2021

Cette confiance collective est également au cœur du discours de Paulo Fonseca, qui voit dans la capacité de ses joueurs à enchaîner les performances malgré les changements un motif de satisfaction majeur : «le groupe est fort mentalement, très positif et travaille très bien ensemble sur l’ensemble du match. Ils sont solidaires et humbles et nous continuerons à travailler comme cela. Le plus positif du match est de voir que nous pouvons avoir confiance en tous les joueurs. Ils ont joué avec beaucoup de caractère et même en changeant 8 joueurs dans mon 11 de départ, la finalité est la même.» Face à Nice, Lyon a d’abord imposé son jeu avant de faire preuve de caractère pour préserver son avantage en infériorité numérique. Une victoire qui confirme que les ambitions lyonnaises ne reposent pas sur un seul onze, mais sur un collectif capable de s’adapter aux circonstances et de trouver des solutions dans les moments difficiles. «On a une équipe très soudée et on se fait confiance. Nous savions que nous allions gagner ce soir», a également insisté Boudache.

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Pour la première fois depuis janvier 2021 et la saison 2020-2021, l’OL a terminé une journée de Ligue 1 en étant leader. Reste désormais à transformer cette première place en véritable dynamique de saison. Après avoir retrouvé des couleurs en championnat et en Ligue Europa, l’OL s’apprête à vivre une semaine déterminante, avec un déplacement à Hoffenheim avant un choc très attendu au Parc des Princes face au PSG. Mais Fonseca refuse de brûler les étapes : «nous avons Hoffenheim à aller chercher avant de penser au Paris Saint-Germain. Nous prenons un match après l’autre, nous verrons Paris en temps voulu.» De son côté, Tanner Tessmann a souligné la menace que Lyon pouvait représenter pour n’importe quel adversaire, porté par son état d’esprit collectif. La première place nourrit forcément les espoirs, mais le discours lyonnais reste mesuré. L’objectif est désormais de confirmer et de démontrer que cette équipe possède les ressources humaines et mentales pour rivaliser avec les meilleures formations du championnat.