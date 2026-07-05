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Coupe du Monde 2026, Belgique : la pique ironique de Rudi Garcia à la FIFA sur la polémique Balogun

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rudi Garcia @Maxppp
États-Unis Belgique
winamax
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La polémique autour de Folarin Balogun continue de monopoliser les débats à la veille du 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique. Expulsé contre la Bosnie-Herzégovine puis initialement suspendu, l’attaquant américain a finalement vu sa sanction levée par la FIFA, qui a décidé de suspendre l’exécution de sa suspension à titre probatoire. Une décision qui a provoqué la colère de la Fédération belge, convaincue que le règlement n’a pas été respecté, et qui continue d’alimenter les discussions avant ce rendez-vous très attendu.

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Présent en conférence de presse, Rudi Garcia a préféré couper court au sujet, tout en glissant une pique pleine d’ironie. « Je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis. La fédé a réagi. Dans l’intérêt du football. Et ça ne change rien dans mon approche du match. Nous ne répondrons plus à d’autres questions sur Balogun. Voyez avec nos dirigeants. » Le sélectionneur des Diables Rouges a ainsi laissé la Fédération belge mener le combat sur le plan institutionnel, préférant recentrer toute son attention sur le terrain à la veille d’un 8e de finale qui s’annonce particulièrement tendu.

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