Eliminatoires CAN 2021 : le Burundi bat la Mauritanie

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 se poursuivaient ce dimanche avec le début de la 4e journée. Dans le groupe E, le Burundi, dernier avec 1 unité, accueillait la Mauritanie, deuxième avec 5 points. Et dans cette rencontre, les Hirondelles ont été meilleures que les Mourabitounes (3-1).

Après l'ouverture du score très rapide signée Ntibazonkiza (6e, 1-0), Amadou a égalisé pour les visiteurs (27e, 1-1). Mais dans le second acte, Ndayishimiye (46e, 2-1) et Ntibazonkiza pour le doublé (55e) ont offert la victoire au Burundi, qui passe troisième et revient à un point de son adversaire du jour. Le Maroc est lui toujours leader, la Centrafrique est dernière.