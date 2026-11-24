Interrogé sur les graves blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi a souligné l’importance des deux joueurs dans le collectif parisien. Les deux éléments offensifs manqueront à l’appel face à l’AS Roma, mais le latéral marocain refuse de s’alarmer et préfère mettre en avant la force du groupe construit par Luis Enrique.

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« Je pense que ce sont des joueurs importants qui nous ont aidés à gagner les deux LDC. Mais la force de cette équipe, c’est le collectif. Peu importe les joueurs qui jouent, ils vont donner leur maximum. Le coach a créé cela. Tous ensemble, on va jouer », a expliqué le défenseur parisien en conférence de presse.