Coupe du Monde 2026, États-Unis : Folarin Balogun a reçu une lourde amende par la FIFA

Malgré la suspension polémique de son carton rouge par la Commission de discipline de la FIFA, qui lui a permis de disputer le huitième de finale perdu par les États-Unis face à la Belgique (1-4), Folarin Balogun n’échappera pas à une sanction. Expulsé face à la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant américain avait vu sa suspension d’un match levée à moins de 24 heures de la rencontre contre les Diables Rouges, une décision incompréhensible qui avait suscité une vive polémique dans le football mondial.

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En revanche, la FIFA a décidé d’infliger une amende de 40 000 dollars (environ 34 000 euros) au joueur de l’AS Monaco. L’instance estime que Balogun a enfreint les articles 14 (mauvaise conduite d’un joueur) et 66 (expulsion et suspension consécutive à un carton rouge) de son code disciplinaire. Une sanction financière qui devrait encore alimenter les débats autour de ce dossier, tant la levée de sa suspension continue de faire polémique. Et ce, malgré l’élimination du pays hôte.