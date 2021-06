Real Madrid : Sergio Ramos sèmerait la zizanie entre le vestiaire merengue et Florentino Pérez !

La suite après cette publicité

Décidément, rien ne va plus entre le Real Madrid et ses figures emblématiques. En début de semaine, Zinedine Zidane s’est publiquement payé le luxe de critiquer l’attitude de la Casa Blanca à son égard. Une lettre ouverte aux fans du Real Madrid qui aurait fait pas mal de dégâts à l’intérieur du club 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Et aujourd’hui, la radio Onda Cero nous apprend que le divorce avec Sergio Ramos tournerait également au vinaigre.

Pour rappel, le défenseur âgé de 35 ans est libre de tout contrat en juin prochain. Lui souhaitait prolonger son contrat, mais ses dirigeants n’ont toujours pas accepté ses conditions. En clair, Florentino Pérez lui a demandé de baisser son salaire de 10% et ne lui offre qu’un an de contrat (alors que SR4 en veut deux). Depuis des mois, les annonces se sont multipliées dans la presse, mais au final, rien n'a changé.

L'opération Mbappé pointée du doigt ?

Pisté par le Paris Saint-Germain et Manchester City, Ramos a-t-il réellement une chance de rester à Madrid ? Selon Onda Cero, la réponse est négative. Le média indique que la Casa Blanca estime que le joueur a dépassé la deadline fixée et elle ne compterait donc plus sur lui la saison prochaine. Hier, à l’occasion de la sortie du nouveau maillot merengue, nombreux ont été les observateurs à remarquer que Ramos ne faisait d’ailleurs pas partie des joueurs choisis par le Real Madrid pour la promotion de cette tunique.

Mais ce n’est pas tout. La radio espagnole affirme également que le champion du monde 2010 sèmerait la zizanie entre le vestiaire merengue et Florentino Pérez. En clair, Ramos aurait demandé à plusieurs de ses coéquipiers de ne pas accepter les baisses salariales réclamées par leur président. La raison ? Ramos est convaincu qu’il s’agit d’une stratégie de Pérez pour financer le transfert de Kylian Mbappé, et non pour permettre au club de réaliser des économies en ces temps de crise. Drôle d’ambiance à Madrid…

