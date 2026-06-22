France Pierron suspendue d’antenne par L’Equipe

Suite de la polémique concernant les propos tenus par la journaliste France Pierron sur la chaîne L’Equipe. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait-elle déclaré lors de l’émission L’Equipe de Choc, ce qui a suscité un vif émoi, sur les réseaux sociaux mais aussi parmi les joueurs professionnels. Après un premier communiqué pour se désolidariser des propos de sa journaliste, L’Equipe en a publié un second ce lundi.

La suite après cette publicité

Il exprime son soutien à France Pierron quant à la campagne de cyberharcèlement qu’elle subit. Mais il assume aussi une position forte. « Afin de permettre un examen apaisé de cette situation, qui nécessite prise de recul et sérénité, France Pierron ne sera pas présente à l’antenne dans les prochains jours. Pierre Bouby animera « L’Equipe de Choc » jusqu’à la fin de la saison, à savoir le 3 juillet prochain », peut-on lire. France Pierron est donc suspendue jusqu’à la fin de la saison. Reste à savoir si elle reviendra pour la prochaine.