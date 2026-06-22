Menu Rechercher
Commenter 213
Coupe du Monde

France Pierron suspendue d’antenne par L’Equipe

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
France Pierron suspendue par la chaine L'Equipe @Maxppp

Suite de la polémique concernant les propos tenus par la journaliste France Pierron sur la chaîne L’Equipe. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait-elle déclaré lors de l’émission L’Equipe de Choc, ce qui a suscité un vif émoi, sur les réseaux sociaux mais aussi parmi les joueurs professionnels. Après un premier communiqué pour se désolidariser des propos de sa journaliste, L’Equipe en a publié un second ce lundi.

La suite après cette publicité

Il exprime son soutien à France Pierron quant à la campagne de cyberharcèlement qu’elle subit. Mais il assume aussi une position forte. « Afin de permettre un examen apaisé de cette situation, qui nécessite prise de recul et sérénité, France Pierron ne sera pas présente à l’antenne dans les prochains jours. Pierre Bouby animera « L’Equipe de Choc » jusqu’à la fin de la saison, à savoir le 3 juillet prochain », peut-on lire. France Pierron est donc suspendue jusqu’à la fin de la saison. Reste à savoir si elle reviendra pour la prochaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier