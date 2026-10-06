Argentine : Lionel Messi va partir avec 4 records presque imbattables

Cette nuit, une page de l’histoire du football argentin va se tourner à Buenos Aires. À 39 ans, Lionel Messi va disputer le tout dernier match de sa carrière avec son équipe nationale face au Bénin. La Pulga fêtera sa 208e sélection et espère augmenter une dernière fois son total de buts avec l’Albiceleste (125). Ensuite, il sera temps de penser à l’après-Messi, même si le célèbre numéro 10 laissera une trace indélébile. TyC Sports rappelle d’ailleurs que Messi va laisser derrière quatre records en sélection qui seront presque impossibles à battre dans les prochaines années, à moins qu’un nouveau Messi ne fasse son apparition entretemps. Avec 125 buts inscrits (série en cours), Messi risque de rester le meilleur buteur de l’Argentine pendant un bon bout de temps. Son premier poursuivant toujours en activité est Lautaro Martinez qui n’en compte « que » 42.

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Avec 207 capes, bientôt 208, Messi est également le joueur comptant le plus grand nombre de sélections. Ses premiers poursuivants sont Javier Mascherano (147) et Angel Di Maria (145), mais tous les deux ont pris leur retraite internationale. Ensuite, Messi est le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches (34) et marqué le plus de buts (21) avec l’Argentine en Coupe du Monde (34). Enfin, Messi partage avec Luis Suarez le plus grand nombre de buts inscrits lors des éliminatoires sud-américaines d’un Mondial. L’Argentin et l’Uruguayen comptent 31 réalisations chacun et leurs poursuivants (Marcelo Moreno Martins (22), Hernán Crespo (19), Alexis Sánchez (20), Edinson Cavani (17)) ne jouent plus en sélection.