Ces ex-Lyonnais qui agitent le mercato

L'Olympique Lyonnais s'attend à un mercato agité. Certains éléments, à l'image de Martin Terrier (Rennes) et Amine Gouiri (Nice), sont déjà partis. D'autres pourraient bien suivre comme Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou le jeune Melvin Bard, dont le nom circule du côté du Bayern Munich. Et si les Gones font parler d'eux sur le marché des transferts, d'anciens pensionnaires du club rhodanien en font tout autant cet été 2020. En effet, plusieurs ex-Lyonnais sont susceptibles de bouger durant cette intersaison. Commençons tout d'abord en Angleterre. Vendu pour environ 60 millions d'euros l'année dernière à Tottenham, Tanguy Ndombele (23 ans) pourrait bien prendre la poudre d'escampette. Le milieu de terrain ne souhaiterait plus évoluer sous les ordres de José Mourinho. Le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ou encore la Juventus ont été cités comme des points de chute pour le Français dont le bail prend fin en 2025. Mais il faudra convaincre les Spurs de le lâcher. Ce qui ne sera pas une mission facile quand on sait que Daniel Levy est dur en affaires.

Toujours à Londres, mais à Arsenal cette fois-ci, Alexandre Lacazette (29 ans) arrive à un tournant. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international tricolore n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire en force. Ce qui pourrait bien être le cas ailleurs. En Espagne, l'Atlético de Madrid, qui voulait déjà le recruter à l'époque où il était à l'OL, pense à lui en cas de départ de Diego Costa. Mais c'est surtout en Italie que sa cote est au plus haut. L'Inter Milan a coché son nom en cas de départ de Lautaro Martinez. De son côté, la Juventus ferait de lui sa priorité si Gonzalo Higuain venait à partir. Les Bianconeri apprécient décidément les anciens joueurs de Lyon puisque Corentin Tolisso (25 ans) est également ciblé. Le milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2022 a des chances de quitter le Bayern Munich cet été, lui qui n'est plus un titulaire en force.

Tolisso, Umtiti et Fekir, trois champions du monde concernés par le mercato

Outre la Juve, Naples, l'Atlético de Madrid, Arsenal ainsi que Manchester United seraient intéressés. Son prix aurait été fixé à 35 millions d'euros. Bien intégré au Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa (27 ans) est dans le viseur des gros bras de Premier League dont Tottenham, Manchester United, Arsenal et Leicester. Samuel Umtiti (26 ans) vit lui aussi un été agité. Arrivé en 2016 au Barça, le défenseur avait rapidement mis tout le monde d'accord, devenant titulaire aux côtés de Gérard Piqué. Mais depuis deux ans, le natif de Yaoundé enchaîne les pépins physiques. Il a ainsi vu Clément Lenglet lui passer devant. Selon Sport, le Barça aurait tranché pour de bon le concernant et souhaiterait donc s'en séparer. Si une vente est privilégiée (son prix serait fixée à 30 M€), un prêt est aussi envisageable puisque les Catalans veulent recruter un central. Ainsi, le Torino, Naples, la Lazio et l'AS Roma seraient sur les rangs. Umtiti a aussi été lié à Arsenal et MU.

Arrivé en Espagne l'été dernier, Nabil Fekir (26 ans) a été la recrue star du Real Betis Balompié. Des Andalous qui espèrent pouvoir compter sur lui l'an prochain, à l'image du nouvel entraîneur Manuel Pellegrini. Le Chilien a confié hier en conférence de presse : «Nabil Fekir a pratiquement montré sa qualité à chaque match cette saison. La performance des joueurs est étroitement liée à celle de l'équipe. Je suis très heureux qu'il appartienne au Betis. Je suis sûr que ses performances continueront de s'améliorer car il a toutes les qualités pour le faire». Mais ses qualités ont également tapé dans l'oeil d'autres formations. Si le Real Madrid l'aurait observé, Arsenal, Newcastle et l'AC Milan suivraient la situation du champion du monde 2018.

Les anciens joueurs de l'OL sur le marché

Contrairement à Fekir, Mariano Diaz (26 ans), lui, n'a pas fait l'essentiel de sa carrière à l'OL. Le Dominicain n'y est resté qu'une seule saison, en 2017-2018. Ensuite, il est revenu au Real Madrid où il pensait avoir sa chance derrière Karim Benzema. Mais entre les blessures, la concurrence et le retour sur le banc de Zinedine Zidane, le joueur né en 1993 n'a pas eu souvent l'occasion de s'exprimer. Si les Merengues ont ouvert la porte à chaque mercato, Mariano a souhaité rester dans la capitale espagnole, où son contrat prend fin en 2023. Cet été pourrait finalement sonner l'heure de son départ lui qui touche 8 M€ par an. Si la Roma était intéressée cet hiver, ça ne semble pas vraiment se bousculer au portillon.

Capitaine de l'OL par le passé, Maxime Gonalons (31 ans) est en quête d'un nouveau challenge, lui qui est prêté à Grenade par la Roma. Il aurait été proposé à plusieurs clubs de L1 cet été, dont Strasbourg et Lens. Son ancien coéquipier Clément Grenier (29 ans) pourrait quitter le Stade Rennais et rejoindre l'Espagne, où Valladolid lui fait les yeux doux. Prêté cette saison au Celta Vigo, Pape Cheikh Diop (22 ans) appartient toujours aux Gones. Dijon s'est notamment penché sur son cas cet été nous a-t-on fait savoir. Sergi Darder (26 ans) sera peut-être amené à bouger après la descente de l'Espanyol Barcelone. Maciej Rybus (30 ans) n'est lui resté qu'une saison à Lyon avant de filer au Lokomotiv Moscou. Mais en fin de contrat cet été, il a été poussé vers la sortie. Et si Fenerbahçe et Istanul BB ont été mentionnés comme des prétendants, le Polonais aimerait rester dans la capitale russe. Les anciens joueurs de l'OL font décidément parler d'eux lors de ce mercato !