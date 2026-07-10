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Coupe du Monde

Lamine Yamal : «si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous»

Par Jordan Pardon
1 min.
Lamine Yamal auteur d'un but dans cette Coupe du Monde @Maxppp
France Espagne

Dans le même ton que ses propos d’il y a dix jours, Lamine Yamal a fait passer un message fort à l’équipe de France. Après la qualification de l’Espagne face à la Belgique pour les demi-finales de Coupe du Monde (2-1), le prodige espagnol a affirmé que la Roja avait tout pour faire peur aux Bleus.

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«Aucune équipe n’a rivalisé avec nous, tous se replient contre nous. Si la France doit craindre une équipe, c’est l’Espagne. Soit ils enchaîneront une troisième finale, soit on les battra une troisième fois de suite», a-t-il confié au micro de la RTVE. Rendez-vous mardi soir à 21h00.

Pub. le - MAJ le
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