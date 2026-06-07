EdF : Didier Deschamps confirme la bonne nouvelle pour William Saliba

Après avoir suscité l’inquiétude en début de rassemblement, William Saliba a rassuré tout son monde en faisant son grand retour à l’entraînement collectif des Bleus ce samedi. Le défenseur central d’Arsenal semble avoir définitivement surmonté ses problèmes au dos et postule désormais à une place de titulaire pour la Coupe du Monde.

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Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a d’ailleurs officialisé la bonne nouvelle, confirmant que son joueur était totalement opérationnel pour défier l’Irlande du Nord ce lundi soir : «il s’est entraîné hier avec nous, il va bien. Il est disponible pour demain». Voilà qui devrait être très rassurant pour les Bleus.