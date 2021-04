Bayern Munich - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après avoir réussi à éliminer enfin le FC Barcelone lors d’un duel à élimination directe en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain poursuit son chemin de croix qui doit le mener à Istanbul. Et après la Catalogne, place à la Bavière pour le premier des deux remakes de la finale 2020. Opposés aux champions d’Europe en titre, les Franciliens voudront prendre leur revanche en réussissant l’exploit de sortir l’armada du Bayern Munich. Sauf que Paris n’aborde pas la première manche de ce duel en position de favori.

Si le Bayern d’Hansi Flick doit se passer des services de Robert Lewandowski et de Serge Gnabry, Mauricio Pochettino doit composer avec un effectif encore plus amoindri. Les Italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont le coronavirus, Leandro Paredes est suspendu, tandis que Mauro Icardi et Layvin Kurzawa sont blessés. Face à cette hécatombe, le coach parisien devrait proposer un onze de départ organisé en 4-2-3-1.

Que du lourd côté Bayern

Keylor Navas gardera les cages avec, devant lui, une défense où Thilo Kehrer sera aligné malgré ses prestations catastrophiques. À ses côtés, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Privé de ses deux titulaires, l’entrejeu parisien serait composé de Danilo Pereira et d’Idrissa Gueye. Un cran au-dessus, une interrogation subsiste toujours concernant le joueur qui évoluera en position de dix et celui qui animera l’aile gauche : Angel Di Maria ou Neymar. Moise Kean devrait retrouver le flanc droit et Kylian Mbappé serait seul en pointe.

En face, si Lewandowski, Gnabry, Corentin Tolisso et Douglas Costa manqueront à l’appel, Hansi Flick proposera quand même du très lourd aux Parisiens. Il pourra compter sur la muraille Manuel Neuer et sur une défense à quatre composée de Benjamin Pavard, Niklas Süle, David Alaba et Lucas Hernandez. La paire Léon Goretzka-Joshua Kimmich assurera à la récupération. Devant, le trio Leroy Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman tenteront d’alimenter Eric Maxim Choupo-Moting en munitions.

