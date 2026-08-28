Tout est bouclé pour Rafael Leão à Galatasaray

C’est la fin du feuilleton pour Rafael Leão. Après des longues semaines à tergiverser pour son avenir, le duel final entre Aston Villa et Galatasaray a bien eu lieu et le Portugais rejoindra les rives du Bosphore d’après la presse turque et italienne. Il a donné son accord aux Stambouliotes, qui viennent de s’entendre avec l’AC Milan sur les modalités du transfert.

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L’ailier de 27 ans va faire l’objet d’une transaction à hauteur de 45 M€, plus environ 5 M€ de bonus. Il s’envolera dès demain pour Istanbul pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. D’après nos informations, l’ancien Lillois s’était déjà mis d’accord depuis quelques jours avec Galatasaray mais la venue des Villans a un temps provoqué un dernier tour de table. C’est une nouvelle star qui s’apprête à rejoindre la Süper Lig.