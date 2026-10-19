Portugal : Cristiano Ronaldo écope d’une amende de 255 euros après avoir quitté le rassemblement

Cristiano Ronaldo connaît désormais sa sanction. Après avoir quitté le rassemblement de la sélection portugaise lors de la dernière trêve internationale, le Conseil de discipline de la Fédération portugaise de football (FPF) lui a infligé une suspension de 30 jours, assortie d’une amende de 255 euros. Le capitaine de la Seleção a été reconnu coupable d’avoir enfreint volontairement le règlement disciplinaire en quittant le stage au Danemark le 30 septembre, à la veille de la rencontre.

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Cette sanction ne devrait toutefois pas empêcher l’attaquant d’Al Nassr de participer aux prochains matches du Portugal. La suspension intervient en effet plus de six semaines avant la prochaine rencontre de la sélection, prévue le 14 novembre contre le Danemark, suivie d’un déplacement au pays de Galles le 17 novembre. Jorge Jesus devra désormais décider s’il souhaite convoquer Ronaldo pour ces deux rendez-vous, dans un contexte marqué par les tensions entourant le joueur lors de la dernière fenêtre internationale.