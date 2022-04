Coupe du monde 2022 : les pires et meilleurs tirages pour la France

La suite après cette publicité

Quatre ans après son sacre en Russie, l’équipe de France va bientôt entrer en scène pour défendre son titre de championne du monde. Toujours à la recherche d’un camp de base au Qatar, les Bleus connaîtront ce vendredi, à partir de 18h, les noms de leurs futurs adversaires à l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde. Troisième du classement FIFA, la sélection tricolore aura l’avantage d’être tête de série.

Un statut qui lui permettra d’éviter les principaux favoris du tournoi, à savoir la Belgique, le Brésil, l’Espagne, l’Argentine, l’Angleterre ou encore le Portugal. De quoi espérer un tirage plutôt clément. Mais comme à chaque fois, les scénarii catastrophes restent possibles. En effet, si nous devions simuler le pire tirage possible pour la bande de Deschamps, il suffirait de piocher l’Allemagne ou les Pays-Bas dans le chapeau 2 pour commencer à être servis.

Le pire reste possible

Ensuite viendrait le champion d’Afrique en titre sénégalais dans le pot 3. Résistants sous la pression, les Lions de la Teranga sont faits d’un bois qui pourrait leur permettre de croire à un parcours similaire à celui de 2002 en Corée du Sud et au Japon. Enfin, nos Bleus pourraient tirer dans le chapeau 4 des équipes pièges telles que le Canada ou le Cameroun. Les Canadiens et la fougue de leur jeunesse (Jonathan David, Alphonso Davies ont brillé de mille feux durant les éliminatoires de la CONCACAF et sont clairement l’une des possibles surprises de ce Mondial).

Allemagne, Sénégal, Canada : voici donc de quoi aurait l’air le pire tirage pour les partenaires de Kylian Mbappé. Dans le meilleur des cas, la France hériterait d’un adversaire du pot 2 bien plus abordable (États-Unis, Mexique), avant d’enchaîner sur la Tunisie ou l’Iran du pot 3. Enfin, quoi de mieux que de finir sur l’Arabie Saoudite ou l’un des barragistes annoncés du pot 4 type Nouvelle-Zélande ou Costa Rica.

Chapeau 1

Qatar

Belgique

Brésil

France

Argentine

Angleterre

Espagne

Portugal

Chapeau 2

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Mexique

États-Unis

Suisse

Croatie

Uruguay

Chapeau 3

Sénégal

Iran

Japon

Maroc

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Tunisie

Chapeau 4