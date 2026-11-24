Le Sénégal est officiellement champion d’Afrique 2025. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé la décision de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait retiré son titre au Sénégal à la mi-mars pour l’attribuer aux Lions de l’Atlas. Plusieurs mois après une finale particulièrement controversée, remportée initialement sur le terrain par les Sénégalais (1-0 après prolongation), le feuilleton connaît donc son épilogue. Sadio Mané et ses coéquipiers sont désormais vainqueurs de la compétition.

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«La Cour d’arbitrage du sport (CAS) a fait droit au recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La décision rendue par la Commission d’appel de la CAF est annulée et la décision de la Commission de discipline de la CAF est rétablie. Par conséquent, le résultat obtenu à l’issue de la finale de la CAN 2025 est confirmé (1-0 pour le Sénégal)», confirme le communiqué.

Une polémique depuis plus de 10 mois

Pour rappel, la finale entre le Sénégal et le Maroc, disputée le 18 janvier, avait été marquée par une vive polémique arbitrale. Après avoir contesté certaines décisions de l’arbitre, les Lions de la Teranga avaient quitté temporairement la pelouse, provoquant une longue interruption de la rencontre. La Fédération marocaine avait ensuite saisi les instances, estimant que le comportement de son adversaire devait entraîner une défaite sur tapis vert. En mars, la CAF avait finalement donné raison au Sénégal en s’appuyant sur l’article 82 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations.

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Le TAS a-t-il eu raison de redonner la CAN 2025 au Sénégal ? Oui, le Maroc ne mérite pas d’être sacré. Les Sénégalais ont quitté le terrain, mais le match est allé jusqu’à son terme malgré tout et c’est le Sénégal qui a gagné. Non, le TAS aurait dû confirmer la décision de la CAF parce que le Sénégal a quitté le terrain et il ne fallait pas laisser passer ça. Le TAS aurait dû ne pas attribuer de vainqueur pour cette CAN 2025. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Celui-ci prévoit qu’une équipe refusant de jouer ou quittant le terrain avant la fin du match sans autorisation de l’arbitre peut être déclarée perdante et éliminée de la compétition. Le Sénégal avait ainsi été sanctionné d’une défaite sur tapis vert (3-0), permettant au Maroc de récupérer le trophée. La Fédération sénégalaise avait immédiatement contesté cette décision devant le TAS, la jugeant « injuste, sans précédent et inacceptable ». Après cet appel, la juridiction sportive a confirmé le résultat initial de la rencontre et le Maroc n’aura donc pas de deuxième titre, tandis que le Sénégal peut célébrer une deuxième consécration continentale dans son histoire, après celle de 2021.