Ligue 1 : Nice est déjà au bord du précipice !

Au terme d’une dernière campagne éprouvante où il a frôlé la relégation, l’OGC Nice a décidé de faire table rase du passé cet été. Pour amorcer ce nouveau cycle et relancer la machine, la direction des Aiglons a frappé fort sur le marché des transferts en enregistrant les arrivées remarquées d’Axel Witsel, Mohamed Amoura et Elye Wahi. Aux commandes de cet effectif fortement remanié, le club a confié les rênes de l’équipe première à Olivier Pantaloni, chargé d’insuffler une nouvelle dynamique et de réaliser les mêmes prouesses qui furent les siennes du côté de Lorient. Pourtant, le début de saison s’avère particulièrement laborieux. Après un nul inaugural à domicile contre Lorient (0-0) et la fessée reçue face au Paris FC (3-0), Nice a été accroché par Le Mans ce samedi (1-1).

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La soirée avait pourtant débuté sous le signe de l’émotion avec un hommage poignant rendu aux 86 victimes de l’attentat de Nice en juillet 2016 pour le retour du public à l’Allianz Riviera. Mais sur le terrain, la fête a tourné court. Brouillons et fébriles, les Niçois ont livré une prestation décevante et ont même frôlé le pire face à des Manceaux décomplexés qui auraient fort bien pu repartir avec les trois points. Ce résultat nul confirme une crise de résultats alarmante pour Nice qui enchaîne avec un 11e match consécutif sans victoire en Ligue 1 (7 nuls, 4 défaites). Il s’agit de la pire série noire du club azuréen dans l’élite depuis la période allant de décembre 1996 à mai 1997, où la disette avait atteint 14 rencontres.

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Nice n’a déjà plus le droit à l’erreur

À l’Allianz Riviera, l’attente devient intenable pour les supporters, qui n’ont plus vu leur équipe s’imposer à domicile en championnat depuis le 8 mars 2026. Conscient du chantier qui l’attend, le nouvel entraîneur niçois tente de garder le cap malgré l’urgence comptable. «On souhaitait gagner devant nos supporters et pour eux. Il y a du mieux, notamment sur le plan offensif. C’était un match qu’on pouvait gagner mais aussi perdre. Mon équipe est composée de joueurs qui se découvrent, certains qui n’ont pas eu de grande préparation. Il faut progresser sur le plan athlétique, il y a aussi des connexions à trouver entre les joueurs. On est certain que ça va finir par payer, on espère que ça va arriver vite», a analysé Olivier Pantaloni à l’issue de la rencontre. Pendant le match, le mécontentement des supporters s’est manifesté par des sifflets contre plusieurs dont Sofiane Diop à sa sortie.

Le même traitement a été accordé à plusieurs joueurs dont l’investissement est pointé du doigt comme Ali Abdi à son entrée. Au micro de Ligue 1+, Jonathan Clauss s’est également exprimé sur les lacunes affichées par son équipe jusqu’ici : «on voulait apporter un gros soutien au public, c’était important de ne pas perdre. On prend un but évitable sur une perte de balle, on a le mérite de revenir au score, mais on manque encore de pas mal de choses. C’est dommage, mais on a de la qualité et des mecs qui ne trichent pas. Il faut du travail et de la justesse.» Les Azuréens n’auront pas le droit à l’erreur la semaine prochaine sur la pelouse de la lanterne rouge Auxerre. Au classement, Nice est quinzième. Un rang qui doit forcément faire rejaillir de vieux démons.