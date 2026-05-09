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Le FC Barcelone connaît le prix d’Anthony Gordon

Par Tom Courel
1 min.
Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone @Maxppp

L’Anglais va-t-il quitter le navire anglais cet été ? À ce jour, Anthony Gordon (25 ans) poursuit son ascension avec Newcastle. Cependant, c’est l’un des ailiers les plus admirés en Europe et le joueur offensif est notamment sur la liste du FC Barcelone. D’après Mundo Deportivo, Gordon serait apprécié par la direction sportive du club catalan, mais son prix reste un gros obstacle. Outre-Manche, les dirigeants demandent entre 75 et 85 millions d’euros, bonus compris. Et dans ce dossier, les Blaugranas ne sont pas seuls.

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Selon Sky Sports, le Bayern aurait déjà entamé des négociations avec Newcastle pour le signer. Cependant, les Anglais avaient demandé 86 millions d’euros pour laisser partir la star de St. James’ Park. Un montant que les Allemands ne seraient pas à la hauteur de payer. Le média a aussi affirmé qu’Arsenal et Liverpool seraient intéressés par le profil du joueur. Affaire à suivre…

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