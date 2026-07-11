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Matchs Amicaux

OL : Adil Hamdani humilie deux défenseurs et signe un but totalement dingue face à Saint-Gall

Par Allan Brevi
1 min.
Hamdani @Maxppp
Lyon Saint-Gall

Après un premier succès convaincant face à Mâcon (5-2) il y a trois jours, l’Olympique Lyonnais poursuit sa préparation estivale ce samedi avec une opposition d’un tout autre calibre face au FC Saint-Gall. Les Gones avaient l’occasion de se jauger face à une formation suisse avant d’enchaîner avec deux autres rencontres amicales contre le Servette FC et le Betis Séville, dernières étapes avant le début de la saison 2026-2027 et les échéances européennes qui attendent le club rhodanien.

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Et dans cette première mi-temps, c’est Adil Hamdani qui a marqué les esprits. Lancé sur le côté gauche, l’ailier lyonnais profite d’une perte de balle adverse pour accélérer, pénétrer dans la surface et réaliser un véritable festival. Après une superbe talonnade qui élimine deux défenseurs suisses, ces derniers se percutent dans leur propre surface, laissant le numéro 44 de l’OL seul face au gardien. Hamdani ne tremble pas et conclut d’une frappe croisée pour offrir le but du 2-0 aux siens. Une action spectaculaire qui permet au jeune Lyonnais d’envoyer un premier message fort à son entraîneur avant le début de la saison. Apparu à 7 reprises toutes compétitions confondues avec l’OL cette saison (Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France), le joueur de 17 ans pourrait bien tenter de gagner une place dans la rotation lyonnaise dans les prochains mois.

Pub. le - MAJ le
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