Nancy : l’incroyable revanche d’Ilyes Housni, l’ancienne pépite du PSG, après plusieurs années de galère

Il y a quasiment quatre ans, un attaquant a commencé à pointer le bout de son nez du côté de Paris Saint-Germain. Excellent lors de la Youth League 2022/2023 où il a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 7 matches, Ilyes Housni va commencer à se faire connaître. Alors âgé de 17 ans et s’imposant comme l’une des étoiles parisiennes aux côtés de Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi ou encore Ethan Mbappé, le natif de Créteil voyait tout s’accélérer rapidement. Signant en décembre 2022 son premier contrat professionnel, il disputait 4 minutes de jeu contre Châteauroux le 6 janvier 2023 et 10 minutes de jeu contre Monaco le 11 février 2023. De jolis temps de passage pour le jeune attaquant qui lançait ainsi son aventure francilienne.

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«Il est dans le groupe élite depuis un moment et nous rejoint sur quelques séances. Il y avait aussi beaucoup d’absents, mais il sera de manière régulière et journalière avec le groupe professionnel. C’est un joueur atypique par le physique qu’il a et les courses qu’il a», ne manquait pas de saluer son coach Christophe Galtier lors de sa signature en professionnel. Néanmoins, la suite n’allait pas être fameuse pour Ilyes Housni puisqu’il ne rejouera plus avec l’équipe première du Paris Saint-Germain. Quelques mois plus tard, il était prêté au Qatar du côté d’Al-Sadd. Une expérience où il n’a pris part qu’à 6 rencontres pour 1 but. Revenu chez les Franciliens, il a été directement prêté à nouveau, direction Le Havre cette fois. Un projet plus cohérent pour un jeune joueur en développement. Mais là encore, le mariage ne s’est pas fait.

Des années compliquées

Titulaire à 3 reprises avec les Normands en 13 apparitions, Ilyes Housni ne parviendra ni à marquer, ni à délivrer la moindre passe décisive. Un passage assez confidentiel. Pourtant, l’international espoir marocain était armé de bonne volonté. «Avant tout, je sais qu’il me faut encore tout améliorer dans mon jeu. Je suis pro, mais j’estime être encore en post-formation. Car derrière moi, je n’ai pas une saison pleine», confiait-il avec humilité à son arrivée en Normandie. Cela n’a finalement rien donné de très probant et Ilyes Housni est reparti une nouvelle fois au PSG pour sa dernière année de contrat. Ni prêté, ni vendu, Ilyes Housni restera finalement bloqué avec l’équipe U23 du club francilien.

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Sorti des radars, il se distinguera toutefois avec un joli but contre Chelsea et Axel Disasi en Premier League International Cup, une compétition U23 mettant aux prises des équipes européennes avec des formations de Premier League. Libre de s’engager où il le souhaite cet été, le natif de Créteil a finalement opté pour l’AS Nancy-Lorraine, tout juste maintenu en Ligue 2. «Attaquant de 21 ans, Ilyes Housni est la troisième recrue nancéienne de l’été. International français U17 et U18, formé au Paris Saint-Germain où il découvre le monde professionnel, prêté à Al-Sadd au Qatar puis au Havre, Ilyes Housni s’engage avec l’ASNL pour les 3 prochaines saisons», pouvait-on lire dans un communiqué. Et les choses se passent bien mieux que lors des dernières saisons.

Ilyes Housni brille en Ligue 2

Trouvant un projet adapté en Lorraine, il arrivait aussi au sein d’une équipe en difficulté offensive. Quatorzième l’an dernier avec cinq points d’avance sur Laval le barragiste, Nancy n’avait marqué que 35 buts et son meilleur buteur était Nicolas Saint-Ruf (6 réalisations)… un défenseur central. Et pourtant, ce n’est pas tellement dans l’aspect statistique qu’Ilyes Housni a tiré son épingle du jeu. Muet lors des six premiers matches de championnat, il a ouvert son compteur contre Rodez le 18 septembre juste avant la trêve internationale. Auteur de deux passes décisives, celui qui a plutôt joué au poste d’ailier droit se remarque par son apport dans le jeu.

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Ilyes Housni monte en puissance avec l’@asnlofficiel ! 💫 https://t.co/StfqRXJsO4 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) August 31, 2026

Combinant avec ses coéquipiers, il est en train de doucement obtenir un statut de leader d’attaque. «C’est le genre de joueurs qu’on vient voir dans un stade. C’est clair que lorsqu’on aime le football, on veut voir ce genre de joueur. J’ajoute Fdaouch (Zakaria), Kandil (Nordine), El Hadaray (Ylan). Il faut saluer son intégration globale. Il est le premier exemple de ce que l’on veut mettre en termes d’intensité, d’efforts et de solidarité. Il se bat pour l’équipe et quand tu as du talent que tu fais ça, ça pousse les autres», saluait ainsi son coach Oswald Tanchot en conférence de presse après un match contre Dunkerque où il avait brillé. Il a d’ailleurs été élu "Chardon du mois" en septembre à 43% par les supporters nancéiens.

Remuant, précieux à la construction et dans les combinaisons, Ilyes Housni semble totalement libéré sur le terrain au sein d’une équipe où il peut s’exprimer. Le fait d’avoir trouvé la faille lui apporte également un peu plus de confiance. «J’avais à coeur de marquer. Je pense que ça faisait sept matches que je n’avais pas marqué. Marquer ça fait du bien, j’aurais pu en mettre un peu plus, mais déjà un ça fait plaisir. C’est que du bon pour la suite», avait-il expliqué lors de la victoire 4-3 de Nancy contre Rodez. Actuel cinquième de Ligue 2 et potentiel barragiste, le club meurthe-et-mosellan se porte bien et Ilyes Housni n’y est pas étranger.