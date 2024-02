Chelsea : les joueurs tournent le dos à Mauricio Pochettino !

Inutile de revenir sur les millions et les millions dépensés par Chelsea sous l’ère Boehly, tant certaines opérations sont encore dans nos esprits. Le propriétaire américain des Blues pensait probablement que dépenser 115 millions d’euros sur Moises Caicedo six mois après avoir posé plus ou moins la même somme sur Enzo Fernandez allait permettre à son équipe de briller en Premier League, mais il est bien loin du compte. Les Londoniens pointent ainsi à une terrible onzième place au classement de la Premier League.

Des résultats catastrophiques, une qualification pour la prochaine Ligue des Champions pratiquement impossible donc et surtout, un contenu plus que médiocre pendant les rencontres. Forcément, Mauricio Pochettino est la cible de nombreuses critiques, lui qui a été pris à partie par certains fans, mais aussi par… la compagne de Thiago Silva. Et les informations dévoilées par The Athletic expliquent qu’en interne, il est aussi contesté…

La méthode Pochettino ne passe pas chez les joueurs

Comme l’explique le sérieux média anglophone, qui s’appuie sur des sources en interne, certains joueurs trouvent que le coach argentin est trop limité tactiquement. L’équipe serait en quelque sorte en auto-gestion, et les joueurs improviseraient sur le terrain, plutôt que de suivre d’éventuelles consignes tactiques de leur entraîneur. Ce qui, au vu des matchs de Chelsea, ne surprendrait personne… Les changements en cours de match - clairement pas efficaces - et son attitude dans sa zone technique ont également été pointés du doigt.

Quant à la direction, elle n’a pas encore l’intention de se séparer de lui. C’est en fin de saison qu’il faudra prendre une décision. Et ce, pour deux raisons : licencier Potter en cours de saison l’an dernier n’a pas porté ses fruits, et surtout, il faudrait compenser Pochettino financièrement. Et on ne parlerait pas là que d’une poignée de livres sterlings. Forcément, la direction est déçue et avait envisagé de grandes choses pour l’équipe, mais l’avenir de Pochettino n’est pas encore en danger sur le court/moyen terme.